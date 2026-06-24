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Besni'de çiftçi helezon makinesine sıkıştı

Besni'de çiftçi helezon makinesine sıkıştı
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde buğday yüklerken dengesini kaybeden çiftçi Hüseyin K.'nin ayağı helezon makinesine sıkıştı. İtfaiye ekiplerince kurtarılan yaralı, hastaneye kaldırıldı.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde buğday yüklerken ayağı helezon makinesine sıkışan çiftçi Hüseyin K. yaralandı.

Olay, Korupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Buğday yükleyen Hüseyin K. dengesini kaybedince ayağı helezon makinesine sıkıştı. İhbarla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Hüseyin K., sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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