Adıyaman'da Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde yaptırılan anaokulu açıldı

Adıyaman'da Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde yaptırılan anaokulu açıldı
Çocuklar Gülsün Diye Derneği'nin öncülüğünde Adıyaman merkezde inşa edilen BTF Anaokulu, düzenlenen törenle açıldı. Açılışta konuşmalar yapıldı ve dernek, Türkiye genelinde daha fazla anaokulu açmayı planladığını duyurdu.

Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde Adıyaman merkezde yaptırılan BTF Anaokulu, düzenlenen törenle açıldı.

Menderes Ortaokulu bahçesine inşa edilen iki derslikli 40 öğrenci kapasitelisi anaokulunun açılış töreninde konuşan Vali Osman Varol, okulun başta burada eğitim görecek öğrenciler olmak üzere mahalleye, kente ve ülkeye hayırlı olmasını temenni etti.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış da devletin yanı sıra hayırsever iş insanları ve sanatçıların eğitime verdikleri desteğin önemine dikkati çekerek, anaokulunun yapımında emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ise çocuklar ve eğitim için yapılan her çalışmanın çok kıymetli olduğunu belirterek, Adıyaman'da açılan üçüncü anaokulu dolayısıyla Çocuklar Gülsün Diye Derneği'ne ve dernek başkanı Gülben Ergen'e teşekkür etti.

Derneğin kurucusu ve başkanı Gülben Ergen ise Adıyaman'ın kendisi için özel bir yere sahip olduğunu ifade ederek, dernek olarak Türkiye'nin farklı illerinde anaokulları açmaya devam edeceklerini söyledi.

Ergen, Adıyaman'daki bu okulun derneğin 60'ıncı anaokulu olduğunu, kentte ise üçüncü anaokulunu hizmete açtıklarını kaydetti.

Halk oyunları ekiplerinin gösterilerini sunduğu törende daha sonra açılış kurdelesi kesildi.

Sınıfları gezen protokol üyeleri çocuklarla vakit geçirdi.

Kaynak: AA / Ali Gazel - Güncel
