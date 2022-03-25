Adıyaman'da bir kişi tartıştığı babasını öldürdü - Haberler

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Adıyaman'da bir kişi tartıştığı babasını öldürdü

AA - Emin Tezerdi - Güncel
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Adıyaman'da bir kişi tartıştığı babasını öldürdü

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde tartıştığı oğlu tarafından av tüfeğiyle vurulan baba hayatını kaybetti.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde tartıştığı oğlu tarafından av tüfeğiyle vurulan baba hayatını kaybetti.

İddiaya göre, İlçeye bağlı Mazıkuyu yakınlarında baba G.Ç. (66) ile psikolojik sorunları olduğu öne sürülen oğlu Y.Ç. (35) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Olayın büyümesi üzerine, Y.Ç. av tüfeği ile babası G.Ç'yi vurdu.

112 Acil Servis ekiplerince öldüğü belirlenen baba G.Ç. otopsisi Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Şüpheli Y.Ç. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Adıyaman'da bir kişi tartıştığı babasını öldürdü

AA / Emin Tezerdi - Güncel

Adıyaman, Güncel, Haberler

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