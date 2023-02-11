Adıyaman'da bir çift depremden 128 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı Güncel Haberler Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Adıyaman'da enkaz altında kalan uzman çavuş ve eşi 128 saat sonra kurtarıldı. Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Adıyaman'da enkaz altında kalan uzman çavuş ve eşi 128 saat sonra kurtarıldı. "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından Zeyd Caddesi'ndeki 8 katlı bir binanın enkazında çalışma yürüten jandarma ekipleri, 2 kişinin hayatta olduğunu belirledi. Yürütülen çalışma sonucu Adıyaman Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Osman Gürbüz ile eşi Ümmü Gürbüz, enkazdan sağ çıkarıldı. Gürbüz çifti, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekipler, enkazda çiftin üç çocuğunun ise cansız bedenine ulaştı. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Jandarma Adıyaman Güncel Haberler

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