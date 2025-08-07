Adıyaman'da Bıçaklı ve Sopalı Kavga: 4 Yaralı
Adıyaman'ın Koru köyü yakınlarında iki grup arasında çıkan sözlü tartışma, bıçak ve sopaların kullanıldığı bir kavgaya dönüşerek 4 kişinin yaralanmasına neden oldu. Güvenlik güçleri olayla ilgili 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Koru köyü yakınlarında iki grup arasında çıkan sözlü tartışma bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Kavgada 2 kişi bıçakla 2 kişi ise taş ve sopalarla yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, güvenlik güçleri olaya ilişkin 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel