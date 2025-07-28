Adıyaman'da Bıçaklı ve Silahlı Kavga: 5 Yaralı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edilirken, polis kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.
Yeni Mahalle Adeviye Bulvarı'nda iki grup arasında henüz tespit edilemeyen nedenle tartışma başladı.
Kısa sürede büyüyerek bıçak ve silahların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / İsmail Kaya - Güncel