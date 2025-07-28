Adıyaman'da Bıçaklı ve Silahlı Kavga: 5 Yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Yeni Mahalle Adeviye Bulvarı'nda iki grup arasında henüz tespit edilemeyen nedenle tartışma başladı.

Kısa sürede büyüyerek bıçak ve silahların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.