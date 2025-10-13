Haberler

Adıyaman'da Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Adıyaman'ın Altınşehir Mahallesi'nde iki kişi arasında çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. E.İ.B (19) ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Adıyaman'da bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Altınşehir Mahallesi'nde iki kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada ismi öğrenilemeyen bir kişi yanındaki bıçakla E.İ.B'yi (19) yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Ali Gazel - Güncel
