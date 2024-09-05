Adıyaman'da Beton Elektrik Direğine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, beton elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza sonucunda sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, ailesi ve arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, beton elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kadir Çoban (45) idaresindeki 02 ACU 744 plakalı otomobil, Kahta-Adıyaman kara yolu Ortanca köyü yol ayırımı yakınlarında, yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Hastanede temizlik personeli olana Çoban'ın cenazesi morga kaldırılırken, ailesi ve arkadaşları gözyaşı döktü.
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