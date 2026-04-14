Haberler

Atatürk Barajı'nda baharla birlikte kartpostallık görüntüler oluştu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'da Atatürk Baraj Gölü'nde, ilkbaharla birlikte yeşeren yükselti ve adacıklar dikkat çekiyor. Havadan görüntülenen bu alan, Maldivler'i andıran manzarasıyla doğa ve fotoğraf severlerin ilgisini çekiyor.

Adıyaman'da Atatürk Baraj Gölü'nde bulunan yükselti ve küçük adacıklar, ilkbaharla birlikte yeşererek dikkat çekici bir manzara ortaya koydu.

Su seviyesinin etkisiyle yer yer adacıklara dönüşen alanlar, bahar aylarında canlanan bitki örtüsüyle öne çıkıyor.

Havadan görüntülenen bölgede, açık renkli toprak yapısı, turkuaz tonlarındaki su ve yeşil örtünün oluşturduğu manzara, yer yer "Maldivler"i andırıyor.

İlkbaharın gelmesiyle hareketlenen bölge, doğa ve fotoğraf meraklılarının ilgisini çekiyor.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

