Adıyaman'da Asayiş Verileri Açıklandı: 291 Şahıs Yakalandı

Adıyaman Valisi Osman Varol, kentteki son bir aylık asayiş verilerini açıkladı.

Vali Varol, Valilik'te düzenlediği basın toplantısında, terör ve suç örgütleriyle mücadelenin öncelikleri olduğunu söyledi.

Güvenlik güçlerinin kentin huzuru için canla, başla çalıştığını vurgulayan Varol, şöyle konuştu:

"Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, 83'ü hapis cezası, olmak üzere toplam 291 şahıs yakalanmıştır. İl Giriş-Çıkış uygulama noktalarımızda 18 bin 747 şahıs sorgusu 3 bin 770 araç denetimi yapılmış 24 şahıs (aranan, yoklama kaçağı, bakaya) yakalanmıştır. Birimlerimizin yapmış olduğu diğer uygulamalarda 343 bin 227 şahıs sorgusu yapılmıştır."

Toplantıya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ile İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman da katıldı.