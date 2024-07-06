Adıyaman'da Ahşap Kesme Makinesi Hırsızlığı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir iş yerinden çalınan ahşap kesme makinesinin bulunması için yapılan çalışmalar sonucunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ahşap kesme makinesini çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinden çalınan ahşap kesme makinasının bulunması için çalışma başlattı.
Ekiplerce yapılan çalışmanın ardından belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Ekiplerce 2 şüpheli gözaltına alındı. ???????