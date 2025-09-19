Adıyaman'da 200 Çocuğa Bisiklet Hediye Edildi

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, "Yeter ki Çocuklar Gülsün" projesi kapsamında 200 çocuğa bisiklet hediye edildi.

Kaymakam Özgür Pelvan'ın öncülüğünde hayata geçirilen proje hayırseverlerin desteği ve kaymakamlığın katkılarıyla gerçekleştirildi.

Kaymakamlık binası bahçesinde düzenlenen törende süslenen bisikletler, çocuklara teslim edildi.

Kaymakam Özgür Pelvan, AA muhabirine, çocukların yüzünü güldüren anlamlı bir projeyi hayata geçirmenin gururunu yaşadıklarını belirtti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde çocukların etkilendiğini ve onlar için bu tür projeleri hayata geçirdikleri ifade eden Pelvan, şöyle devam etti:

"Biz çocuklarımızı da unutmadık, proje kapsamında yaklaşık 2 milyon lira bedelle 200 evladımıza bisikletlerini teslim ettik. Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza ve Sayın Valimize ilçemiz adına şükranlarımızı arz ediyoruz. Çocuklarımızın da yüzünün gülmesi bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Bu projemizin ilçemizde yaklaşık 450 dar gelirli çocuğumuzu kapsamasını planlıyoruz. İlk etapta 200 bisiklet dağıttık, inşallah önümüzdeki aylarda kalan 250 bisikleti de evlatlarımıza teslim edeceğiz."

Adalet Demirtaş, 2 çocuğuna bisiklet verildiğini, bu projenin çocuklarının yüzünü güldürdüğünü belirterek yetkililere teşekkür etti.

Çocuklardan Tuncay Tanrıveren de kendisine verilen bisikleti çok beğendiğini söyledi.