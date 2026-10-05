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Adıyaman Besni'de marketten para çalan şüpheli, içecek içip gözaltına alındı

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Adıyaman Besni'de marketten para çalan şüpheli, içecek içip gözaltına alındı
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Adıyaman'ın Besni ilçesindeki konteyner markete gece kapısını zorlayarak giren şüpheli, kasadaki paraları alıp içecek içtikten sonra uzaklaştı. Güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği belirlenen şüpheli, polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, konteyner markete giren şüpheli, kasadaki paraları çalıp, içecek içti. Güvenlik kamerasından belirlenen şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, Erdemoğlu Mahallesi'ndeki konteyner markette meydana geldi. Gece saatlerinde kapısını zorlayarak markete giren şüpheli, kasadaki paraları aldıktan sonra içeceklerden içip ardından uzaklaştı. Olay, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Market sahibi sabah saatlerinde iş yerine geldiğinde kapının açık olduğunu görünce durumu polise bildirdi. İhbarla adrese sevk edilen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyip, şüphelinin V.E.M. olduğunu tespit etti. Kısa sürede yakalanan V.E.M., gözaltına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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