Adıyaman Besni'de hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

Adıyaman Besni'de hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Şambayat beldesinde öğle saatlerinde hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Şambayat beldesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 SV 242 plakalı hafriyat kamyonu ile M.İ. K.'nin kullandığı 02 AER 717 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, M.K., A.K., F.K. ve S.K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı