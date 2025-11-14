Adile Naşit Filmi 5 Aralık'ta Vizyona Giriyor

Yönetmenliğini Çağan Irmak'ın yaptığı "Adile Naşit" filmi, 5 Aralık'ta sinema izleyicisiyle buluşacak.

BKM yapımı filmin senaryosunu Nermin Yıldırım kaleme aldı.

Başrolünde Meltem Kaptan'ın oynadığı yapım, Türk sinemasının unutulmaz yüzlerinden Adile Naşit'in hayatının önemli anlarını beyazperdeye taşıyacak.

Usta oyuncunun etkileyici hikayesi, kahkahası ve güçlü duruşunun yansıtılacağı filmde, Adile Naşit'in sektöre adım atarken karşılaştığı tüm zorluklara rağmen yılmadan ilerleyişi, "yapamaz" denilen her şeyi başararak sahnelerin en sevilen yüzlerinden birine dönüşmesi anlatılıyor.

"Adile Naşit" sinema seyircisini hem Türkiye'nin naif bir dönemine hem de dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir zamanda herkese ve her şeye rağmen kendi hayatının kurallarını kendisi koyan bir kadının gözyaşı ve kahkaha dolu hikayesine davet ediyor.