Haberler

Hasta almaya giderken kara saplanan ambulansı, karla mücadele ekipleri kurtardı

Hasta almaya giderken kara saplanan ambulansı, karla mücadele ekipleri kurtardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde hasta ihbarına giden ambulans, yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kara saplandı. İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarılan ambulans hastaya ulaşmayı başardı.

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesine bağlı Cihangir köyüne hasta ihbarına giden ambulans, yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kara saplandı. İl Özel İdaresi ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan ambulans, yoluna devam ederek hastaya ulaştı.

Adilcevaz ilçesine bağlı Cihangir köyünde hasta olduğu yönünde ihbar alan sağlık ekipleri, bölgeye hareket etti. Ancak etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle köy yolunda ilerlemekte güçlük çeken ambulans, kara saplanarak yolda kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri bölgeye sevk edildi. İş makineleriyle yapılan çalışma sonucu ambulans bulunduğu yerden çıkarıldı. Yolun açılmasının ardından köye ulaşan sağlık ekipleri, ismi açıklanmayan hastaya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Adilcevaz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yetkililer, zorlu hava koşullarına rağmen çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, "Her açılan yol bir umut, her müdahale bir hayat demek. Zorlu şartlara rağmen durmadan, yorulmadan çalışıyoruz. Bitlis'te hiçbir yol kaderine terk edilmez" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

