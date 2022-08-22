ADDİS ABABA - Etiyopya'da "Filseta Kutsal Günü" kutlamaları??????? Güncel Haberler Etiyopyalı Ortodoks Hristiyanlar, "Filseta Kutsal Günü" olarak bilinen Hz. Meryem adına 15 gün boyunca tuttukları oruç döneminin sona ermesini kutlamak için başkent Addis Ababa'daki Entoto Kidanmehret Kilisesi'ne akın etti. Etiyopyalı Ortodoks Hristiyanlar, "Filseta Kutsal Günü" olarak bilinen Hz. Meryem adına 15 gün boyunca tuttukları oruç döneminin sona ermesini kutlamak için başkent Addis Ababa'daki Entoto Kidanmehret Kilisesi'ne akın etti. Güncel Kaynak: AA / Mohammed Abdu Abdulbaqi Addis Ababa Güncel Haberler

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