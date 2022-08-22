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ADDİS ABABA - Etiyopya'da "Filseta Kutsal Günü" kutlamaları???????

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Etiyopyalı Ortodoks Hristiyanlar, "Filseta Kutsal Günü" olarak bilinen Hz. Meryem adına 15 gün boyunca tuttukları oruç döneminin sona ermesini kutlamak için başkent Addis Ababa'daki Entoto Kidanmehret Kilisesi'ne akın etti.

Etiyopyalı Ortodoks Hristiyanlar, "Filseta Kutsal Günü" olarak bilinen Hz. Meryem adına 15 gün boyunca tuttukları oruç döneminin sona ermesini kutlamak için başkent Addis Ababa'daki Entoto Kidanmehret Kilisesi'ne akın etti.

Kaynak: AA / Mohammed Abdu Abdulbaqi - Güncel

Addis Ababa Güncel Haberler

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