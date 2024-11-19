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ADD, Milli Eğitim Bakanı Tekin hakkında suç duyurusunda bulundu

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Atatürkçü Düşünce Derneği, laiklik konusundaki açıklamaları nedeniyle Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda, Tekin'in ifadeleriyle anayasal düzenin tehdit altında olduğuna dikkat çekildi.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, "Camilerin kapısına kilit vurmak, camileri ahıra çevirmek, vatandaşın Kur'an-ı Kerim öğrenmesini yasaklamak. Sizin laiklikten anladığınız şey bu" ifadeleri nedeniyle Ankara Nöbetçi Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

ADD'nin suç duyurusunda, Tekin hakkında Türk Ceza Kanunu'nun "anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs", "görevi kötüye kullanma " ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından soruşturma açılıp, kamu davası açılmasını talep etti.

ADD'nin, Ankara Nöbetçi Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği suç duyurusu dilekçesinde, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 2. maddesinde düzenlenen ve devletin temel niteliklerinden olan laiklik ilkesi hiçe sayılmıştır. Keza, anılan ifadelerin sahibi, gençlerin eğitiminin emanet edildiği Milli Eğitim Bakanlığı koltuğunda oturmakta olduğundan, tamamen gerçek dışı ve kulaktan dolma bilgilerle şahsına özel bir laiklik tanımı yapmaya çalışması, 'ahıra çevrilen' veya 'kapısına kilit vurulan' hiçbir camiyi örnek göstermeden Anayasa'nın en temel ilkelerinden olan laikliği eleştirmesi kabul edilebilir değildir" denildi.

ADD, Milli Eğitim Bakanı Tekin hakkında suç duyurusunda bulundu
Kaynak: ANKA / Güncel
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıMh Sn:

İftiracı, din düşmanlarına bak, bakanın tüm sözleri doğru, çamur at izi kalsın, bu bozuk zihniyetlilere Rabbim fırsat vermesin!

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Haber YorumlarıZübeyr Doğan:

Sayın bakan doğru söylüyor..Din ve Vicdan özgurlügü olan Laiklik , Türkiye de yanlış anlamlandırılarak uygulanıyor....Malesef Ülkemizde Laiklik İslam nefreti ve düşmanı bir sopa olarak uygulanıyor...

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Haber YorumlarıAyten Yakup:

ADD Açılımı Ateist Din Düşmanı Derneği

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Hangi bakan düzgün ki ülke bitik arkadaşlar ve halen bu yüzsüzler orada oturuyor

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Haber YorumlarıMh Sn:

Bunları başımıza bela kim etmişse…!

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Haber YorumlarıAlp ALGAN:

Dünya nükleer savaşın eşiğinde ve bir çok ülkenin caydırıcı silahları var. Bu ne idiğü belirsizler de Atatürk'ün düşüncelerini kendi zihniyetleri ile doldurup bir yere çekmişler ülkeyi yıllardır bu işlerle meşgul ediyorlar. Geride kalmayacağız değişmesi gerekiyor ve çağımızın düzeni ile güncelleyip kadim Türk kanun ve örf adetleri ve İslam örf adetleri çerçevesinde tüm sistemi kanunları devletin işleyişini gerektiği şekilde değiştireceğiz. Eski sistemlerin içinde tekrar tıkılıp kalmayacağız.

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Ulkede laikligin eaamesi kalmamış ADD hala laikligi korumaya kalkiyor olmayan seyin nesini savunacaksin o twkear iktidara gelince laikligi yeniden hayata geçirmek le olacak iştir laiklik karşıtlarına laiklige sahip cik denir mi??

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