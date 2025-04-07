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ADD'den ASBÜ İdarecilerine Suç Duyurusu

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Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde 'İskilipli Atıf Hoca Anı Odası' projesi nedeniyle üniversite idarecileri hakkında suç duyurusunda bulundu. ADD, bu projeyi Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun'a muhalefet ve halkı kışkırtma olarak değerlendiriyor.

(ANKARA) - Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) idarecileri hakkında, üniversitede oluşturulduğu ileri sürülen "İskilipli Atıf Hoca Anı Odası" ile "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun"a muhalefet ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

ADD'den yapılan açıklamaya göre suç duyurusu dilekçesi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verildi.

Dilekçede, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Başbakanlık binasının olduğu ASBÜ'de, İskilipli Atıf Hoca Anı Odası projesinin bulunduğunun iddia edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Projede adı geçen İskilipli Atıf Hoca, Teali İslam Cemiyeti'nin başkanıyken, bu cemiyet tarafından hazırlanan beyannamenin Yunan uçakları tarafından Anadolu'ya atılarak dağıtılmasına öncülük etmiş bir vatan hainidir. Keza, anılan eylemleri sonucunda İstiklal Mahkemeleri tarafından yargılanarak, idam edilmiştir.

Bu haliyle devlet üniversitesinde çalışan ilgililer, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti devletinin imkanlarını kullanarak, vatana ihanet suçundan idam edilmiş bir şahsın adını yapılacak olan bir anı odasına vermişlerdir. Bu hareketin Cumhuriyetin kurucusu ve onun silah arkadaşlarına açıkça bir hakaret ve halka yönelik bir kışkırtma olduğu aşikardır."

Dilekçede, tespit edilecek sorumlular hakkında, "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna muhalefet" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından kamu davası açılması istendi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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