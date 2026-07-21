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Sakarya'da kamyonla çarpışarak devrilen otomobilin bariyere saplandığı kazada anne ve çocuğu yaralandı

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Adapazarı'nda kamyonla çarpışan otomobil devrilip bariyere saplandı. Kadın sürücü ve çocuğu yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilin devrilerek bariyere saplanması sonucu sürücü ve çocuğu yaralandı.

Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı Adapazarı istikametinde ilerleyen Ş.U. idaresindeki 07 GID 98 plakalı otomobil, Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolu girişinde Ş.K. (58) idaresindeki 54 ACA 850 plakalı kamyonla çarpıştı.

Çarpışmanın ardından otomobil devrilerek bariyere saplanırken, ihbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kadın sürücü Ş.U. ve çocuğu Ö.U, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından yolun sağ şeridi trafiğe kapanırken, otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kaynak: AA / Burak Uçar
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