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Sakarya'da hafif ticari araçla 2 motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde hafif ticari araçla iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde hafif ticari araçla 2 motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Semerciler Mahallesi'nde Milli Egemenlik Caddesi ile Yeni Bosna Caddesi'nin kesiştiği kavşakta B.K. idaresindeki 34 NNS 862 plakalı hafif ticari araçla 54 ARA 418 ve 34 FTA 733 plakalı motosikletler çarpıştı.

Hafif ticari aracın çarptığı yol kenarındaki demir korkulukların yerinden çıkması sonucu yayalar M.A.K. (18) ve N.A. (44) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan yayalar ile motosiklet sürücüleri S.E.G. (19) ve Onur E. (24), sağlık görevlilerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine (SEAH) kaldırılan Onur E, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen hafif ticari aracın sürücüsü B.K, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, kavşaktaki ışıklardan kontrolsüz geçen iki motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması, motosikletlilerin yola savrulması ve aracın demir korkuluklara çarpması yer alıyor.

Kaynak: AA / Burak Uçar
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