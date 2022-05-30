Adanalı Çiftçiler: "Bu Tarımsal Girdilerle Fahiş Zamlarla Seneye Hiçbir Çiftçi Ekemez" - Haberler

Adanalı çiftçiler, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'a dert yanarak "Taban fiyatları açıklanmadığı için ekinimizi geç biçtiriyoruz. Bu tarımsal girdilerle, gübreye, mazota yapılan fahiş zamlarla seneye hiçbir çiftçi ekemez" dedi. Bulut, çitçinin Toprak Mahsulleri Ofisi'nin buğday taban fiyatını açıklamaması nedeniyle önünü göremediğine dikkat çekerek, "Çiftçiyi zarar ettirecek bir taban fiyatı açıklarsa önümüzdeki yıl hububat ekilmez ve buğdayı ithal etmek zorunda kalırız" diye konuştu.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Çukurova Şambayadı Kabasakal Mahallesi'nde buğday tarlasında çiftçinin sorunlarını dinledi. Buğdayın hasat zamanının geçmesine rağmen hala Toprak Mahsulleri Ofisi'nin taban fiyat açıklamadığını, çiftçinin mağdur olduğunu söyleyen Bulut, "Çiftçi önünü göremiyor. TMO, taban fiyatı açıklamadığı için Çukurova'da hasat zamanı gecikti. TMO'nun, üretimin devam edebilmesi için çiftçiye zarar ettirmeyecek şekilde taban fiyatı açıklamalı. Fahiş zamlarla ve olağanüstü girdi maliyetleriyle başa çıkamayan zarar eden çiftçi üretimden kopacaktır. Çiftçiyi kurtaracak bir fiyat olmazsa çiftçi önümüzdeki yıl hububat ekmez ve buğdayı ithal etmek zorunda kalırız" dedi.

"SENEYE KİMSE EKEMEZ"

Sorunlarını anlatan çiftçi, "Taban fiyat açıklanmadığı için ekinimizi geç biçtiriyoruz. Normalde şimdiye kadar biçtirmemiz gerekiyordu. Tüccara götürüyoruz düşük fiyata alıyor. Dekar başı 250-300 kilo ütün alıyoruz. 14 TL'ye vadeli gübre, 18 TL'ye mazot aldık. Onların da ödeme zamanı geldi. Çiftçinin beklediğinden düşük bir fiyat verilirse seneye hiçbir çiftçi ekemez" ifadelerini kullandı.

"TABAN FİYAT 10 TL OLMASI LAZIM"

CHP'li Bulut'un, "Kaç lira taban fiyat bekliyorsunuz? Sorusunu da çiftçi şöyle yanıt verdi:

"9-10 lira olması lazım. 14-15 liraya gübre aldık, 23- 24 liraya mazot aldık. Bunun ilacı da var. Fiyat açıklanmadığı için zaten hep kendi kendilerine kurudular. Biçerdöver tarlaya girdiğinde 3'te biri ya da 5'te 1'i yere dökülüyor. Hasılat da azalıyor. Bir an evvel fiyatın açıklanmasını istiyoruz. Çiftçi çaresiz ya traktörünü satacak, ekemeyecek. Buna düşük bir fiyat verirlerse yeni sene biz bunu kesinlikle ekemeyiz."

"ÜÇ KURUŞA TÜCCARA VERECEĞİZ

Bir diğer çiftçi de "Gübre, mazot açıklanıyor ama çiftçinin malı açıklanmıyor. Aslında bir ay önceden biçilmesi lazımdı ama fiyat açıklanacak diye biçtiremedik. Şimdi üç kuruşa götürüp tüccara vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"BORCUMA FAİZ İŞLİYOR"

Çukurova Pirili Mahalle Muhtarı Altan Yıldız da "Burayı tutmamın sebebi mahsulümü kurutmak. Zamanı geldiği için mahsulümü topladım. Önceden taban fiyat açıklansa ben bunu direkt satacağım belki, burada bekletmem. Ama fiyat açıklanmadığı için mecbur burada bekleteceğiz. Birçoğunun bekletme imkanı yok. Ben imkanlar dahilinde getirdim buraya döktüm, fiyatları bekliyorum. Fiyatlar açıklansın, eğer fiyatlarda bana uygun gelirse satmayı düşünüyorum. Borcum var borcuma faiz işliyor" dedi.

ANKA / Güncel