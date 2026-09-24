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Adana Yüreğir'de polise ateş açıp el bombasıyla direnen şüpheli yakalandı

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Adana'nın Yüreğir ilçesinde ev ve iş yeri kurşunlama gerekçesiyle yakalama kararı bulunan şüpheli, evine baskına gelen polislere tabancayla ateş edip el bombasıyla direndi. Bomba imha uzmanı el bombasını muhafaza altına aldı; gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

GÖZALTINA ALINDI

Adana'nın Yüreğir ilçesinde hakkında ev ve iş yeri kurşunladığı gerekçesiyle yakalama kararı bulunan ve evine baskına gelen polislere tabancayla ateş edip, el bombasıyla direnen M.Ş. yakalandı. Daireye giren bomba imha uzmanı, el bombasını muhafaza altına aldı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.

Anıl ATAR-Yaşar SERİNTÜRK/ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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