Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Adana Yüreğir'de eve EYP atıldı, 2'si çocuk 5 kişi panikle dışarı çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana Yüreğir'de eve EYP atıldı, 2'si çocuk 5 kişi panikle dışarı çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir evin kapısına kimliği belirsiz kişilerce el yapımı patlayıcı atıldı; patlamada yaralanan olmadı. Evin cam ve kapıları kırılırken 2'si çocuk 5 kişi panikle dışarı çıktı, polis şüphelileri yakalamak için arama başlattı.

ADANA'da bir eve kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından el yapımı patlayıcı (EYP) atıldı. Patlamada yaralanan olmazken, polis şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi 1697 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Ali T.'nin evinin kapısına el yapımı patlayıcı (EYP) attıktan sonra kaçtı. Patlamanın etkisiyle evin camları ve kapıları kırılırken, içeride bulunan 2'si çocuk 5 kişi panikle dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, tedbir amaçlı 5 kişinin sağlık kontrolünü yaptı. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, bölgeye özel harekat polisleri de sevk edildi. Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 70 sitede yayınlandı.
Fenerbahçe'nin golü VAR incelemesinin ardından iptal

Kadıköy'de VAR devreye girdi, gol iptal!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kaçırdığı penaltılar pahalıya patlıyor! Greenwood'a kötü haber

Korktuğu başına geldi! Kaçırdığı penaltılar pahalıya patlıyor
Çapraz sorguya alınan İmamoğlu mahkemede annesiyle cemevi anısını anlattı

Savunmayı Hz. Ali ile bitirdi: Cemevi anısını da anlattı

Muğla'da annesinin kullandığı otomobil istinat duvarından düştü! 2 yaşındaki Defne hayatını kaybetti

Annesinin kullandığı otomobil duvardan düştü! Minik Defne öldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 38 bin hekim dışı personel alınacak

Erdoğan kürsüden müjdeyi verdi: 2026 bitmeden 38 bin kişi alınacak
Selden geriye kalan manzara havadan görüntülendi! Tam 40 araç

Araçlarının başına geldiler, kapılarını bile açamadılar
Küçükçekmece'de banyoda fayanslar çatladı, binadan sesler geldi! 7 katlı bina boşaltıldı

Fayanslar çatladı, binadan sesler geldi! 7 katlı bina boşaltıldı
Gençlerbirliği-Galatasaray maçının ilk 11'i belli oldu! Okan Buruk'tan sürpriz tercih

İşte sonucu merak edilen maçın 11'leri