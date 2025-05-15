Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Vakıflar Haftası Etkinliklerine Katıldı

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Vakıflar Haftası Etkinliklerine Katıldı
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Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Yüreğir ilçesinde Vakıflar Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen programlara katıldı. Öğrencilerin halk oyunu gösterisini izleyen Vali Köşger, sergi açılışında da yer aldı. Ayrıca, Misis Antik Kenti'ndeki kazı alanında incelemelerde bulundu.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Vakıflar Haftası etkinlikleri kapsamında Yüreğir ilçesinde düzenlenen programlara katıldı.

Köşger, Yüreğir Kaymakamlığı koordinesinde Eski Misis Mahallesi'nde düzenlenen program kapsamında öğrencilerin hazırladığı halk oyunu gösterisini izledi.

Daha sonra Köşger, Lokman Hekim Çok Amaçlı Mahalle Evi'nde öğrencilerin yaptığı resimlerden oluşan serginin açılışını gerçekleştirdi.

Vali Köşger, bir kahvehanede bir araya geldiği vatandaşların da taleplerini dinledi.

Tarihi İpek Yolu güzergahında yer alan Misis Antik Kenti'ndeki kazı alanı ve Misis Köprüsü'nde incelemelerde bulunan Köşger'e temaslarında Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel ile bazı kurum müdürleri ve vatandaşlar eşlik etti.

Program sonunda katılımcılara Misis ayranı ve sıkma ikram edildi.

Kaynak: AA / Didem Akın Akçay - Güncel
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