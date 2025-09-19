Adana Valisi Köşger, Gürselpaşa Mahallesi'nde Esnaf ve Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Gürselpaşa Mahallesi'nde ziyaretler gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Köşger, mahallede vatandaşlarla bir araya gelip esnafı ziyaret etti.

Vali Köşger, daha sonra Seyhan Kaymakamı Ekrem İnci ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin de yer aldığı toplantıya katıldı.

Toplantıda esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Köşger, talepleri dinledi.

Devletin tüm birimleriyle sahada olduklarını belirten Köşger, "Bu toplantılarda biz değil, siz konuşuyorsunuz. Sizin talep ve beklentilerinizi not alıyoruz. Buradaki daire amiri arkadaşlarımız, hemen çözebilecekleri konular varsa onları çözüyorlar. Söylenen hususlarla ilgili çözüm getirmek için çalışmalar gerçekleştiriliyor." ifadesini kullandı.