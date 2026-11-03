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Adana Seyhan'da motosikletli otele pompalı tüfekle ateş açıp kaçtı

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Adana Seyhan'da motosikletli otele pompalı tüfekle ateş açıp kaçtı
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Adana'nın Seyhan ilçesinde motosikletli bir kişi, bir otele pompalı tüfekle ateş açtı. Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıda otelin camlarına çok sayıda saçma isabet etti; zanlı kaçarken otelin önüne attığı tüfek polis tarafından incelemeye alındı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişi, otele pompalı tüfekle ateş açıp kaçtı.

Sakarya Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki bir otele motosikletli bir kişi pompalı tüfekle ateş açtı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıda otelin camlarına çok sayıda saçma isabet etti.

Zanlının olay yerinden kaçmasının ardından otel görevlileri durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, şüphelinin kaçarken otelin önüne attığı pompalı tüfeği incelemeye aldı.

Ekipler, zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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