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Adana Seyhan'da kocası tarafından bıçaklanan kadın yaralandı, saldırgan yakalandı

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kaldırımda yürüyen kadın, kocasının bıçaklı saldırısına uğrayarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi; kadın hastaneye kaldırılırken saldırının ardından kaçan kocası aynı mahallede yakalandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kocası tarafından bıçaklanan kadın yaralandı.

Kuruköprü Mahallesi Sefa Özler Caddesi'nde kaldırımda yürüyen F.H, arkasından gelen eşi Osman H'nin bıçaklı saldırısına uğradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralanan F.H'yi hastaneye kaldırdı.

Saldırının ardından kaçan Osman H, aynı mahallede polis ekiplerince yakalandı.

Kaynak: AA
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