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Adana Seyhan'da çocuk gürültüsü kavgasında aynı aileden 3 kişi yaralandı

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Adana Seyhan'da çocuk gürültüsü kavgasında aynı aileden 3 kişi yaralandı
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Adana'nın Seyhan ilçesinde çocukların çıkardığı gürültü nedeniyle çıkan, zincir, keser, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada aynı aileden 3 kişi yaralandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

ADANA'da çocukların çıkardığı gürültü nedeniyle çıkan, zincir, keser, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada aynı aileden 3 kişi yaralandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli serbest bırakılırken, yaşananlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 12 Eylül'de merkez Seyhan ilçesi Yeni Mahallesi'nde meydana geldi. Serpil Ulusoy, sokakta oynayan komşularının çocuklarını çıkardıkları gürültü nedeniyle uyardı. Bunun üzerine çocukların aileleri ile Serpil Ulusoy arasında tartışma çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları sakinleştirdi. Ertesi gün ise S.K., N.K. ve H.İ.Ö.'nün de aralarında bulunduğu aile üyeleri ellerinde taşıdıkları zincir, keser, sopa ve bıçaklarla Serpil Ulusoy'un yaşadığı evin önüne geldi.

Burada taraflar arasında yeniden tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Serpil Ulusoy, Mehmet Ulusoy ve Emre Ulusoy yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavilerinin ardından darp raporu alan aile üyeleri, polis merkezine giderek şüphelilerden şikayetçi oldu. Gözaltına alınan S.K., N.K. ve H.İ.Ö., ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Ulusoy ailesi, şüphelilerin cezalandırılmasını istedi.

Öte yandan kavga, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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