Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Deprem Anma Programı Düzenlendi

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için anma programı yapıldı.

Hastanenin konferans salonunda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Başhekim Mehmet Volkan Harput, depremlerde yaşamını yitiren sağlık çalışanlarına ve vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralananlara şifa diledi.

Afetin hemen ardından hastaneye getirilen yaralılara büyük bir özveriyle sağlık hizmeti sağladıklarını belirten Harput, bu süreçte yapılan çalışmaları anlattı.