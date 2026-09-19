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Adana Sarıçam'da iş yerine molotofkokteyli atan 2 şüpheliyi polis arıyor

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Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde inşaat malzemeleri satan bir iş yerine kimliği belirlenemeyen 2 kişi tarafından molotofkokteyli atıldı. İş yerinde çıkan yangın çevredekilerce söndürülürken polis, şüphelileri yakalamak için güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde inşaat malzemeleri satan bir iş yerine molotofkokteyliyle saldırı düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Orhangazi Mahallesi'ndeki iş yerine kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi tarafından molotofkokteyli atıldı.

Molotofkokteyllerinden biri iş yerine isabet etti. İş yerinde çıkan yangın, çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Polis, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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