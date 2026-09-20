Haberler

Adana Sarıçam'da boş arsada kayıp Erol Coşkun'un cansız bedeni bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana Sarıçam'da boş arsada kayıp Erol Coşkun'un cansız bedeni bulundu
Güncelleme:
+7 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana Sarıçam'da boş arsada hareketsiz yatan kişinin, bir süredir haber alınamayan Erol Coşkun (35) olduğu belirlendi. Coşkun'un cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü, soruşturma başlatıldı.

ADANA'da bir süredir hakkında haber alınamayan Erol Coşkun'un (35), boş arsada cansız bedeni bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Boş arsada hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen kişinin, bir süredir hakkında haber alınamayan Erol Coşkun olduğu anlaşıldı. Olay yerindeki incelemenin ardından Coşkun'un cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İYİ Partili başkana saldırı! Otomobiline binerken darbedildi

İYİ Partili başkana saldırı! Yaşananlar sonrası ilk açıklama geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barcelona'dan kusursuz seri

Seviyeyi arşa çıkardılar! Bu adamları durdurmak gerçekten imkansız
ABD ordusu Karayipler'de uyuşturucu taşıyan tekneye saldırıda 4 narko-terörist öldürdü

ABD ordusu Karayipler’de kartel teknesini vurdu: 4 kişi öldü
Nusret yine yaptı yapacağını! Restorandaki görüntü büyük tartışma yarattı

Nusret yine yaptı yapacağını!
Alihan Kuriş soruşturmasında olay CHP iddiası: Oy vermeyenler cami gruplarından aforoz edildi

Süleymancılar soruşturmasında gündem yaratacak CHP iddiası
Kuzey Kore füze fırlattı! Japonya’dan balistik füze şüphesi

Kuzey Kore füze fırlattı! Japonya’dan balistik füze şüphesi
Emine Erdoğan’dan New York’ta yoğun diplomasi trafiği: İklim ve çocuklar için konuşacak

New York’ta yoğun program: Emine Erdoğan önemli toplantılara katılacak
Yanlış ilaçlama anne-kızı hayattan kopardı! Yargıtay cezayı 'orantısız' buldu

Yanlış ilaçlama 2 can aldı! Yargıtay cezayı "orantısız" buldu