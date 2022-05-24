Adana Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ'ın Kızı Yaşamını Yitirdi - Haberler

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Adana Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ'ın Kızı Yaşamını Yitirdi

ANKA - Ceylan Sağlam - Güncel
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Adana Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ'ın Kızı Yaşamını Yitirdi

Adana’nın Sarıçam ilçesinin Belediye Başkanı Bilal Uludağ’ın 11 yaşındaki kızı Elif Su, kanser hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi.

Adana'nın Sarıçam ilçesinin Belediye Başkanı Bilal Uludağ'ın 11 yaşındaki kızı Elif Su, kanser hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi.

MHP'li Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ'ın 11 yaşındaki kızı Elif Su, bir ay önce kanser teşhisi nedeniyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınmıştı. Elif Su, ilerleyen hastalığı nedeniyle hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

Elif Su, yarın öğlen namazı sonrasında Buruk mezarlığına defnedilecek.

ANKA / Ceylan Sağlam - Güncel

Bilal Uludağ, Sarıçam, Adana, su, Güncel, Haberler

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