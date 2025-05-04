Adana Saimbeyli'de Yangın: İki Katlı Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Adana Saimbeyli'de Yangın: İki Katlı Ev Kullanılamaz Hale Geldi
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Adana'nın Saimbeyli ilçesinde bulunan iki katlı bir evde çıkan yangın, evin tamamen kullanılamaz hale gelmesine neden oldu. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Avcıpınarı Mahallesi'nde bulunan iki katlı ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
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