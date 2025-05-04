Adana Saimbeyli'de Yangın: İki Katlı Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Avcıpınarı Mahallesi'nde bulunan iki katlı ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.