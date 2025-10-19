Haberler

Adana Saimbeyli'de Kurtuluş Konseri: Zeynep Dizdar Hayranlarıyla Buluştu

Adana'nın Saimbeyli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümünde Zeynep Dizdar konser verdi. Etkinlikte yerel sanatçılar da sahne alırken, kum sanatı gösterisi de yapıldı.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü dolayısıyla Zeynep Dizdar konser verdi.

Saimbeyli Belediyesince Pazaryeri Meydanı'nda organize edilen konserde Dizdar, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Yaklaşık iki saat sahnede kalan Dizdar'a hayranları da şarkılarına eşlik etti.

Etkinlikte, kum sanatı gösterisi gerçekleştirildi, yerel sanatçılar da sahne aldı.

Konserin sonunda Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal, Zeynep Dizdar'a yöresel ürünlerden oluşan hediye paketi takdim etti.

Kaynak: AA / Tuğba Kan - Güncel
