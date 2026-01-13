Haberler

Saimbeyli'de dumansız hava sahası denetimi yapıldı

Güncelleme:
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde kaymakam Emre Aydın liderliğinde dumansız hava sahası denetimi gerçekleştirildi. Denetimler sırasında kıraathaneler ziyaret edilerek kurallara uyulması istendi.

Kaymakam Emre Aydın, denetimler kapsamında ilgililerle ilçedeki kıraathaneleri ziyaret etti.

İşletmelerde vatandaşlarla görüşen Aydın, kurala uyulmasını isteyerek gerekli durumlarda yasal işlem uygulanacağını belirtti.

Kaynak: AA / Tuğba Kan - Güncel
