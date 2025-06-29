Adana-Pozantı Otoyolu'nda Trafik Kazası: Ulaşım Aksadı
Adana-Pozantı Otoyolu'nda meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasında, bir kamyon ve tır çarpıştı. Kazada sıkışan sürücü çevredekilerin yardımıyla kurtarılırken, yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Otoyol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.
Adana- Pozantı Otoyolu'nda meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.
Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 46 AFN 938 plakalı kamyon ile 21 ABK 056 plakalı tır, Adana- Pozantı Otoyolu'nun Akçatekir mevkisinde çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle kamyonda hasar oluştu, araçta sıkışan sürücü çevredeki vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Yardım ederken elinden yaralanan bir kişi, sağlık ekiplerince Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyol bir süre ulaşıma kapatıldı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.
Kaynak: AA / Onur Can Bulat - Güncel