Adana'nın Feke ilçesinde orman yangını kontrol altına alındı
Adana'nın Feke ilçesinde Kazancı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangın, yıldırım düşmesi sonucu çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, helikopter ve arazözlerle yangına müdahale etti. Yangın kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışmaları başladı.
Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Kazancı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile helikopter ve arazözler yönlendirildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışması sürüyor.