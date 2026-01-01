Adana'da 3 ilçede daha taşımalı eğitime kar engeli

Adana'nın Aladağ, Feke ve Saimbeyli ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Kar yağışının ulaşımda aksaklıklara yol açması ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi nedeniyle Aladağ, Feke ve Saimbeyli ilçelerinde taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Tufanbeyli ilçesinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsal bölgedeki okullarda ve taşımalı eğitim yapılan okullarda yarın eğitime ara verildiği duyurulmuştu.