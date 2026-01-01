Haberler

Adana'da 3 ilçede daha taşımalı eğitime kar engeli

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Aladağ, Feke ve Saimbeyli ilçelerinde yoğun kar yağışı sebebiyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Ulaşımda yaşanan aksaklıklar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Tufanbeyli ilçesinde de benzer bir karar alındı.

Adana'nın Aladağ, Feke ve Saimbeyli ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Kar yağışının ulaşımda aksaklıklara yol açması ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi nedeniyle Aladağ, Feke ve Saimbeyli ilçelerinde taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Tufanbeyli ilçesinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsal bölgedeki okullarda ve taşımalı eğitim yapılan okullarda yarın eğitime ara verildiği duyurulmuştu.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Aygören - Güncel
İstanbul'un 5 ilçesinde ilçesinde eğitime kar arası

İstanbul'un 5 ilçesinde okullar tatil edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devinden Kim Min-jae sürprizi

Süper Lig devinden Kim Min-jae sürprizi
İsviçre'de yeni yıl eğlencesinde şiddetli patlama! Çok sayıda can kaybı var

Dünya şokta! Yılbaşı partisi kana bulandı, çok sayıda ölü var
İnfial yaratan tufan kehaneti! Ganalı Ebo Noah gözaltına alındı

Dünyayı ayağa kaldıran kehanet! Apar topar gözaltına aldılar
Zohaer Majhadi, Boğaz'daki uyuşturucu partilerini tek tek ifşa etti

Türkiye'yi sarsan soruşturmada beklenen itiraf geldi
Süper Lig devinden Kim Min-jae sürprizi

Süper Lig devinden Kim Min-jae sürprizi
Lüks cipinden inip topuklu çizmeleriyle trafiği birbirine kattı

Lüks cipinden inip topuklu çizmeleriyle trafiği birbirine kattı
Gece yarısı telefonlara gelen mesaj keyif kaçırdı! 54 bin lira ödemek zorundalar

Yeni yılın ilk dakikalarında telefonlara gelen mesaj keyif kaçırdı