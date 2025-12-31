Haberler

Kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada

Güncelleme:
Adana Merkez Otogarı'nda iki kadının bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışması kavgaya dönüşerek çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

ADANA Merkez Otogarı'nda iki kadının saç saça baş başa kavga ettiği anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Olay, akşam saatlerinde Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'ndeki Adana Merkez Otogarı'nda meydana geldi. Otogarda karşılaşan iki kadın, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kadınlar saç saça baş başa kavga etti. Çevredekilerin güçlükle araya girmesiyle taraflar ayrılarak sakinleştirildi. Kavga anı, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

