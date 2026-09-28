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Adana Kozan'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

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Adana Kozan'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen sağlık ekibince Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı; kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Tufanpaşa Mahallesi Üstün Sokak'ta plakaları öğrenilemeyen Ahmet Ö'nün kullandığı otomobille Selçuk K. (17) idaresindeki motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletten yola savrulan Selçuk K. ağır yaralandı.

Yaralı, olay yerine sevk edilen sağlık ekibince Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA
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