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Adana Kozan'da otomobil takla attı, ağır yaralı 13 yaşındaki çocuk 13 gün sonra öldü

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Adana Kozan'da otomobil takla attı, ağır yaralı 13 yaşındaki çocuk 13 gün sonra öldü
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Adana'nın Kozan ilçesinde 11 Eylül'de takla atan otomobilde ağır yaralanan 13 yaşındaki çocuk, 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Aynı kazada yaralanan 5 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

ADANA'nın Kozan ilçesinde takla atan otomobilde ağır yaralanıp, hastanede tedaviye alınan İsmail Arslan (13), 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Aynı kazada yaralanan diğer 5 kişinin ise tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Kaza, 11 Eylül Cuma günü Kozan ilçesi Ergenuşağı Mahallesi'nde meydana geldi. E.Y.'nin kontrolünü yitirdiği otomobil, takla attı. Kazada, sürücü E.Y. ile yanındaki İsmail Arslan, D.T., F.T., D.T. ve F.A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan İsmail Arslan, daha donanımlı olan başka bir hastaneye sevk edildi. Yoğun bakım ünitesine alınan Arslan, 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Arslan'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

FOTOĞARAFLI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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