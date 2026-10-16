Haberler

Adana Kozan'da Kozan-Feke kara yolunda kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana Kozan'da Kozan-Feke kara yolunda kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana Kozan'da sabah Kozan-Feke kara yolu Düzağaç mevkisinde hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı; kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, birinin durumu ağır; inceleme başlatıldı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kozan- Feke kara yolu Düzağaç mevkisinde meydana geldi. Adem P. (58) yönetimindeki 01 RT 396 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ziya K.'nin kullandığı 06 DZC 114 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Adem P., Ziya K. (28) ve Umut Y. (33) ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Adem P.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
İnfial yaratan görüntü! 4 aylık bebeğine şiddet uygulayıp babasına video gönderdi

İnfial yaratan görüntü! Kocasından intikam almak için yaptığına bakın
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altında rüzgar tersine döndü

Altında rüzgar tersine döndü
Fenerbahçe'de o görüntülerin sırrı ortaya çıktı! Asensio rest çekmiş

Bu olayın sırrı çözüldü! Asensio da kaybedildi gibi
İstanbul'da 1 milyondan fazla yasa dışı bahis SMS'i sonrası 24 şüpheli gözaltına alındı

Çıldırtan bahis mesajlarının sırrı çözüldü! 24 kişi gözaltında
Bu hatayı yapan yandı! Kartınız kapanabilir, hesabınız donabilir

Bu hatayı yapan yandı! Kartınız kapanabilir, hesabınız donabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'felaket' olarak nitelendirmişti! Doğurganlık hızı düşmeye devam ediyor

Alarm zilleri çalıyor! Erdoğan'ın deyimiyle felakete sürükleniyoruz
AK Parti yönetiminden Azerbaycan açıklaması: Sorunlarımızı aile içinde konuşuruz

AK Parti yönetiminden Azerbaycan açıklaması: Sorunlarımızı...
Selin vurduğu İstanbul'da son durum: Kaybolan bir kişi sağ olarak bulundu

İstanbul'da kayıp alarmı sürüyor! Bir kişiden iyi haber geldi