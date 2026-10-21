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Adana Kozan'da emekli uzman çavuş Yusuf Özdoğan kestiği ağacın altında ağır yaralandı

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Adana Kozan'da emekli uzman çavuş Yusuf Özdoğan kestiği ağacın altında ağır yaralandı
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Adana'nın Kozan ilçesinde emekli uzman çavuş Yusuf Özdoğan (51), kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Özdoğan'ın durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi; olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde emekli uzman çavuş Yusuf Özdoğan (51), kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Dilekkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Emekli uzman çavuş Yusuf Özdoğan kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan Yusuf Özdoğan'ın durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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