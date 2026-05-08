Haberler

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın ve KBRN tatbikatı yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın ve kimyasal sızıntı senaryoları içeren bir tatbikat gerçekleştirildi. İtfaiye, sağlık ve KBRN ekipleri olaylara müdahale etti. Hastane Müdür Yardımcısı, tatbikatın amacının personeli dinamik tutmak ve afetlere hazırlıklı olmak olduğunu belirtti.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın ile Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) tatbikatı gerçekleştirildi.

Senaryo gereği, hastanenin Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Servisi'nde yangın çıktı, eş zamanlı olarak da merkez Yüreğir ilçesindeki bir iş yerinde meydana gelen patlama sonrası kimyasal sızıntı oluştu.

İhbar üzerine hastane ve patlama bölgesine itfaiye, arama kurtarma, sağlık, güvenlik ve Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) KBRN ekipleri sevk edildi.

Hastane yönetimi tarafından Afet Yönetim Merkezi oluşturuldu.

İtfaiye ekipleri, hastanedeki yangına müdahale ederek söndürdü, KBRN ekibi de kimyasal sızıntının olduğu bölgede çalışma yaptı.

Kimyasal sızıntıdan etkilenen yaralılar, KBRN ekibince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

"Tatbikattaki amacımız, personelimizi dinamik tutmak"

Hastane Müdür Yardımcısı Mehmet Berçin, AA muhabirine, her türlü afete hazırlıklı olduklarını söyledi.

Hastane Afet Planı kapsamında çoklu senaryo üzerinden tatbikatlar gerçekleştirdiklerini belirten Berçin, "Tatbikattaki amacımız, personelimizi dinamik tutmak, koordinasyon kabiliyetimizi test etmek ve vatandaşlarımıza Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin her koşulda yanlarında olduğu mesajını vermektir." dedi.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam
ABD ordusu, Umman Körfezi'nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu

Umman Körfezi'nde ateşkesi tehlikeye atacak saldırı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

82 bin liralık geri vites

82 bin liralık geri vites
Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler: Bıçak kemiğe dayandı

Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler
Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi! Tepkiler çığ gibi

Hantavirüslü gemiden inip düğüne giden Ruhi Çenet'e tepkiler çığ gibi
Aleyna Çakır'ın katil zanlısı Ümitcan Uygun'dan pişkin savunma

Aleyna Çakır'ın katil zanlısı Ümitcan Uygun'dan pişkin savunma
82 bin liralık geri vites

82 bin liralık geri vites
Aykut Kocaman'a kötü haber! İstediği olmayabilir

Camiayı ikiye bölen Kocaman hakkında yeni gelişme

UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza! Rakam öyle böyle değil

UEFA'dan Fenerbahçe'ye şok ceza!