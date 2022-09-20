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Adana haberleri: Karaisalı Kaymakamı Kumcu, şehit aileleri ve gazilerle buluştu

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Adana haberleri: Karaisalı Kaymakamı Kumcu, şehit aileleri ve gazilerle buluştu

Adana gündem haberine göre Karaisalı Kaymakamı Mert Kumcu, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Karaisalı Kaymakamı Mert Kumcu, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Kumcu, Belediye Başkanı Saadettin Aslan ile 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Çeceli Kadın, Gençlik ve Kültür Evi'nde düzenlenen etkinliğe katıldı.

Şehit aileleri ve gazilerle sohbet eden Kumcu, gazileri minnetle, şehitlere de rahmetle andığını söyledi.

Kaynak: AA / Ahmet Başğen - Güncel

19 Eylül Gaziler Günü Saadettin Aslan gençlik Güncel Haberler

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