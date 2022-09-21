Adana haberleri! Aladağ'da mahallelerde asfaltlama çalışması başlatıldı
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Gelen Adana haberine göre Aladağ Belediyesi, Gerdibi, Bakiler ve Sivişli mahallelerinde asfaltlama çalışması başlattı.
Aladağ Belediyesi, Gerdibi, Bakiler ve Sivişli mahallelerinde asfaltlama çalışması başlattı.
Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, AA muhabirine, 6 kilometrelik mahalle ara sokaklarının asfaltla kaplanması için çalışma başlattıklarını söyledi.
Çalışmayla uzun süredir vatandaşları rahatsız eden sorunun çözüleceğini belirten Akgedik, yıl sonuna kadar toplam 30 kilometre yolu asfaltlayacaklarını kaydetti.
Kaynak: AA / Mücahit Aydın - Güncel