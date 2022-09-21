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Adana haberleri! Aladağ'da mahallelerde asfaltlama çalışması başlatıldı

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Adana haberleri! Aladağ'da mahallelerde asfaltlama çalışması başlatıldı

Gelen Adana haberine göre Aladağ Belediyesi, Gerdibi, Bakiler ve Sivişli mahallelerinde asfaltlama çalışması başlattı.

Aladağ Belediyesi, Gerdibi, Bakiler ve Sivişli mahallelerinde asfaltlama çalışması başlattı.

Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, AA muhabirine, 6 kilometrelik mahalle ara sokaklarının asfaltla kaplanması için çalışma başlattıklarını söyledi.

Çalışmayla uzun süredir vatandaşları rahatsız eden sorunun çözüleceğini belirten Akgedik, yıl sonuna kadar toplam 30 kilometre yolu asfaltlayacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Mücahit Aydın - Güncel

Mustafa Akgedik Güncel Haberler

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