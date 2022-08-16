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Adana haberleri... Kozan'da yaz Kur'an kursu öğrencileri ücretsiz tıraş edildi

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Adana haberleri... Kozan ilçesinde yaz Kur'an kursuna giden öğrenciler hayırsever bir berber tarafından ücretsiz tıraş edildi.

Kozan ilçesinde yaz Kur'an kursuna giden öğrenciler hayırsever bir berber tarafından ücretsiz tıraş edildi.

Varsaklar Mahallesi Dibek Ali Camisi'nde açılan kursa yaklaşık iki ay boyunca devam eden 20 erkek öğrenci, kurs sonunda caminin önündeki kaldırımda, mahallede berberi Emrah Dibek tarafından ücretsiz tıraş edildi. Kozan Halk Eğitim Merkezi tekvando antrenörü Yusuf Görgülü ve kursiyerler de öğrencilere gösteri sundu.

Berber Dibek, AA muhabirine, kursun başladığı dönemde öğrencileri tıraş edeceğine dair söz verdiğini söyledi.

Bu durumu cami imamı Abdullah Koç'a anlattığını ifade eden Dibek, "Öğrenciler geldiler dualarını öğreniyorlar. Hocamıza da durumu anlattık, hocam da 'tamam' dedi. Biz de geldik tıraş ettik. Allah herkesin hayrını kabul etsin." dedi.

Antrenör Görgülü de çocukların sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerine katkı sağlamak istediklerini anlatarak, "Çocuklarımıza hem sporu sevdirmek hem de çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan kurtarmak istiyoruz. Gençlerimizi mutlaka spora bekliyoruz. Camilerimize de gelsinler ki camilerimiz dolsun." diye konuştu.

Abdullah Koç da Dibek ve Görgülü'ye teşekkür etti.

AA / Fatih Azgın - Güncel

Abdullah Koç Kozan Güncel Haberler

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