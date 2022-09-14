Adana haberi | Aladağ Kaymakamı Cebeci, öğretmenler ve öğrencilerle buluştu Güncel Haberler Gelen Adana haberlerine göre Aladağ Kaymakamı Emre Cebeci, eğitim öğretimin başlaması dolayısıyla öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi. Aladağ Kaymakamı Emre Cebeci, eğitim öğretimin başlaması dolayısıyla öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi. Cebeci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Gazi Yılancıoğlu ile Sinanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Sanko Aladağ Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Öğretmenler ve öğrencilerle sohbet eden Cebeci, yeni eğitim öğretim yılında başarılar diledi. Kaymakam Cebeci, okullardaki çalışmalarla ilgili de idarecilerden bilgi aldı. Güncel Kaynak: AA / Mücahit Aydın Aladağ Güncel Haberler

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