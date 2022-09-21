Adana haberi... Aladağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılancıoğlu, incelemelerde bulundu Güncel Haberler Adana haberleri: Aladağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Gazi Yılancıoğlu, Aladağ İmam Hatip Ortaokulu'nda yeni kurulan bilişim sınıfında incelemelerde bulundu. Aladağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Gazi Yılancıoğlu, Aladağ İmam Hatip Ortaokulu'nda yeni kurulan bilişim sınıfında incelemelerde bulundu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılancıoğlu, okulda yeni kurulan bilişim sınıfıyla ilgili okul yöneticilerinden bilgi aldı. Yılancıoğlu, daha sonra öğretmenlerle sohbet etti. Güncel Kaynak: AA / Mücahit Aydın milli eğitim bakanlığı Mehmet Gazi Aladağ Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Adana haberi... Aladağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılancıoğlu, incelemelerde bulundu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.